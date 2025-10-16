Аутсайдер шокира претендент за върха в пиринската бундеслига

Четвъртата победа на „Изтребител“ с 4:0 като гост на „Спортист“ в с. Струма затвърди новоделчевци на челната позиция в зона Струма Юг на „А“-областната група. До почивката Методи Недялков заби 2 гола, а веднъж бе точен Кирил Мечев. Превъзходството на лидера през втората част затвърди Страхил Георгиев. Изненадващо първата си точка през кампанията последният „Левуново“ взе при визитата си на безпогрешния дотук „Левски Валтата“ с 1:1 в Самуилово и домакините вече не дишат толкова отблизо във врата на водачите. Сините поведоха в 10-та мин. чрез Светлозар Табаков и крехкият им аванс остана до паузата. Множеството отсъстващи в състава на претендента за първото място обаче позволи на аутсайдера да изравни в хода на втората част и да изостри борбата на дъното.

Марикостинци не изпускат от поглед челниците Изненадващо левуновци взеха точка в Самуилово

„Струма“ от Марикостиново победи „Локомотив“ в Дамяница с 3:1 и запази мястото си в челната тройка. Преднина за гостите осигури в 27-та мин. Ангел Ибришимов, преди бившият халф на „Вихрен“ Илиян Джавалеков да възстанови равенството от дузпа в 66-та мин. Марикостинци наложиха волята си в рамките на 180 секунди между 68-та и 71-та мин., когато се разписаха Димитър Беков и Марин Георгиев-Мерата. Продължава изкачването в класирането на „Орел“ от Лебница, който за втори път през сезона успя да спечели, този път с 2:0 срещу „Малеш“ от Микрево. Пред солиден брой зрители и отлично време за футбол в герой за орлите се превърна новото им попълнение Илия Колев, който отбеляза и двете попадения. Кадърът на „Вихрен“ вкара в 25-та мин. с добавка след корнер и последвало разбъркване в пеналта на микревци, а в 64-та мин. навлезе на скорост в пеналта и преодоля играещия наставник на противника Александър Седелчанов с петия си гол от началото на първенството.

СТАНЧО СТАНЧЕВ