Ахмед Доган обяви нов политически проект

„Имаме нов проект, днес беше учредителната сбирка. Трябва да подготви национална конференция за създаване на нов политически обект“, заяви на брифинг Ахмед Доган. Tой обеща по-детайлна пресконференция, но поиска малко време. „Ще държа на това обещание“, увери Доган, цитиран от БТА.

„За мен какви ли не приказки се носят по социалните медии и други неофициални медии – жив съм, здрав съм, не съм получил инфаркт, не ходя наляво и надясно като пиянде„, разкри той. „Ще участвам в този политически проект, дали ще го оглавя – колегите ще решат„, отговори Доган на въпрос дали ще бъде лидер на новата политическа сила.

Днес беше учреден Инициативен комитет и избрано ръководство на комитета, което да подготви провеждането на национално-учредителна конференция за създаване на политическа партия – „Алианс за права и свободи-АПС“, обяви в декларация Танер Али.





