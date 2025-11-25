А. Георгиева от Горна Гращица: Силно обезпокоена съм от потенциалните рискове, които Коридор №8 може да донесе за нашата общност!

След като в последно време на дневен ред е темата за завършването на Коридор №8, в социалните мрежи се заформи неофициален диспут за ползите и вредите от него.

В края на септември вицепремиерът Гроздан Караджов заяви, че жп връзката с Република Северна Македония и магистрала „Рила“ ще събудят икономическия потенциал на Кюстендил и региона. Той подчерта, че до края на годината ще бъде приет новият проект за трасето Радомир-Гюешево, което ще осигури директна връзка и на Кюстендил. Линията ще бъде проектирана за скорост до 160 км/ч, а обществената поръчка за строителството ще бъде обявена в средата на следващата година. Министърът увери, че новото трасе преминава извън населените места. „Обмисляме за жителите да бъде организиран довеждащ транспорт, а съществуващите линии в планинските райони ще бъдат рехабилитирани за обслужване с малки влакове”.

Вече е обявен търгът за строителството на 2,4-километровия участък до границата при Гюешево. Другият голям проект за региона е автомагистрала „Рила“, която ще бъде естествено продължение на АМ „Струма“ и ще свърже Дупница с Кюстендил и границата с Република Северна Македония.

„До пролетта на следващата година ще бъде избран международен консултант, който да направи анализите. Тези проекти ще дадат нов живот на икономиката и туризма в Югозападна България, а Кюстендил ще стане част от транспортната карта на България“, заяви министър Караджов.

На фона на тези оптимистични новини във Фейсбук групата „Забелязано в Кюстендил” Ани Георгиева заяви:

„Здравейте, знае ли се официално на какъв етап от реализацията се намира жп проектът „Коридор №8“? Тъй като едно от селата по трасето е Горна Гращица, смятам, че е изключително важно да бъде организирана навременна и прозрачна информационна кампания за местните жители. За другите села по трасето също, разбира се!

Министър Г. Караджов обеща само ползи от финализирането на Коридор №8

Като жител на селото, съм силно обезпокоена от потенциалните рискове, които този проект може да донесе за нашата общност:

* Шум и вибрации от преминаващите влакове, които ще нарушат спокойствието и могат да засегнат старите къщи.

* Екологично въздействие – замърсяване на въздуха и почвата по време на строителството, както и риск за земеделските земи.

* Отчуждаване на земи и загуба на площи, важни за местните стопани.

Основателните й въпроси предизвикаха разнообразни коментари.

Марио Ташев:

Трасето ще преминава през плодородните земи, овощните градини и земеделски постройки в землищата на село Коняво, село Горна Гращица, село Таваличево и село Козница. В допълнение този проект ще е пагубен за кюстендилското земеделие и овощарство и ще бъде реализиран скоро. В централния магазин в село Таваличево има подписка срещу тази глупост, всеки може да отиде и да се подпише и ще има резултат, ако сме единни !

Ludmil Stoqnov:

Не само Горна Гращица има и други села засегнати по идиот ски начин, НКЖИ не предприема нищо по многото въпроси!

Ivailo Alexandrov:

Добре, че преди възникването на социалните мрежи са построени гари, болници, летища и какво ли не. Магистрала „Струма” трябваше да е въведена в експлоатация през 2004 г. за Олимпйските игри в Атина и заради разни „експерти“ на местно и национално ниво след 21 години продължава да няма свързаност. Запитайте се само колко жертви има по този пътен участък за тези вече над 20 години. Относно Коридор №8 – ако ще през двора на къщата ми да мине, не ми пука това, не е просто жп трасе, това е свързаност, икономика, геополитика и чака вече 140 години.

Georgi Ganev:

Вие нормални ли сте?! По новото трасе ще се стига за 40 мин. до София. Това е развитие не само за вашето село а за целия регион.

Не липсваха и „успокоителни” мнения.

Nikolai Ivanov:

Спокойно, на никакъв етап е! Аз го слушам от 40 години, а баща ми от 65!

KnowledgeableFish969:

Мисля, че този коридор поне 20 години му трябва да се направи. Да не кажа никога.

Йордан Костадинов:

Докато се натуткат, Европейският съюз ще се разпадне.

Доколко прави са поддръжниците на двата лагера – времето ще покаже.

ИВАН ИВАНОВ