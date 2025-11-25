А. Георгиева от Горна Гращица: Силно обезпокоена съм от потенциалните рискове, които Коридор №8 може да донесе за нашата общност!

След като в последно време на дневен ред е темата за завършването на Коридор №8, в социалните мрежи се заформи неофициален диспут за ползите и вредите от него.
В края на септември вицепремиерът Гроздан Караджов заяви, че жп връзката с Република Северна Македония и магистрала „Рила“ ще събудят икономическия потенциал на Кюстендил и региона. Той подчерта, че до края на годината ще бъде приет новият проект за трасето Радомир-Гюешево, което ще осигури директна връзка и на Кюстендил. Линията ще бъде проектирана за скорост до 160 км/ч, а обществената поръчка за строителството ще бъде обявена в средата на следващата година. Министърът увери, че новото трасе преминава извън населените места. „Обмисляме за жителите да бъде организиран довеждащ транспорт, а съществуващите линии в планинските райони ще бъдат рехабилитирани за обслужване с малки влакове”.
Вече е обявен търгът за строителството на 2,4-километровия участък до границата при Гюешево. Другият голям проект за региона е автомагистрала „Рила“, която ще бъде естествено продължение на АМ „Струма“ и ще свърже Дупница с Кюстендил и границата с Република Северна Македония.
„До пролетта на следващата година ще бъде избран международен консултант, който да направи анализите. Тези проекти ще дадат нов живот на икономиката и туризма в Югозападна България, а Кюстендил ще стане част от транспортната карта на България“, заяви министър Караджов.
На фона на тези оптимистични новини във Фейсбук групата „Забелязано в Кюстендил” Ани Георгиева заяви:
„Здравейте, знае ли се официално на какъв етап от реализацията се намира жп проектът „Коридор №8“? Тъй като едно от селата по трасето е Горна Гращица, смятам, че е изключително важно да бъде организирана навременна и прозрачна информационна кампания за местните жители. За другите села по трасето също, разбира се!
Като жител на селото, съм силно обезпокоена от потенциалните рискове, които този проект може да донесе за нашата общност:
* Шум и вибрации от преминаващите влакове, които ще нарушат спокойствието и могат да засегнат старите къщи.
* Екологично въздействие – замърсяване на въздуха и почвата по време на строителството, както и риск за земеделските земи.
* Отчуждаване на земи и загуба на площи, важни за местните стопани.
Основателните й въпроси предизвикаха разнообразни коментари.
Трасето ще преминава през плодородните земи, овощните градини и земеделски постройки в землищата на село Коняво, село Горна Гращица, село Таваличево и село Козница. В допълнение този проект ще е пагубен за кюстендилското земеделие и овощарство и ще бъде реализиран скоро. В централния магазин в село Таваличево има подписка срещу тази глупост, всеки може да отиде и да се подпише и ще има резултат, ако сме единни !
Не само Горна Гращица има и други села засегнати по идиот ски начин, НКЖИ не предприема нищо по многото въпроси!
Добре, че преди възникването на социалните мрежи са построени гари, болници, летища и какво ли не. Магистрала „Струма” трябваше да е въведена в експлоатация през 2004 г. за Олимпйските игри в Атина и заради разни „експерти“ на местно и национално ниво след 21 години продължава да няма свързаност. Запитайте се само колко жертви има по този пътен участък за тези вече над 20 години. Относно Коридор №8 – ако ще през двора на къщата ми да мине, не ми пука това, не е просто жп трасе, това е свързаност, икономика, геополитика и чака вече 140 години.
Вие нормални ли сте?! По новото трасе ще се стига за 40 мин. до София. Това е развитие не само за вашето село а за целия регион.
Не липсваха и „успокоителни” мнения.
Спокойно, на никакъв етап е! Аз го слушам от 40 години, а баща ми от 65!
Мисля, че този коридор поне 20 години му трябва да се направи. Да не кажа никога.
Докато се натуткат, Европейският съюз ще се разпадне.
Доколко прави са поддръжниците на двата лагера – времето ще покаже.
ИВАН ИВАНОВ