А. Мименов защити пред МЗХ максимални помощи за тютюневия сорт „Басма“, гледан от 1200 земеделци само в Гоцеделчевско

Кметът на община Сатовча д-р Арбен Мименов, който е и председател на Съюза на производителите на ориенталски тютюн (СПОТ БГ), защити в Министерството на земеделието и храните интересите на отглеждащите тютюн с конкретни предложения за ставките по сортови групи.

Основното искане, представено от него, предвижда производителите на традиционния за Гоцеделчевския регион сорт „Басма“ да получат максимално висока подкрепа – за количества до 2000 кг ставката да е 2,41 евро (4,71 лева) на килограм, а за тези с количество над 2000 кг подпомагането да е 1,85 евро (3,62 лева) на килограм.

Миналата година помощта, отпускана от държавата, беше с 5% по-високо съгласно приетия от ЕС регламент всяка година до 2028 г. тя да се намалява с по 5%, след което да спре, обясни за „Струма“ А. Мименов. Съсловните организации в сектор „Тютюни“ обаче настояват субсидирането да продължи до 2034 г. и все още се чака произнасяне на ЕС по това искане.

Според Мименов само в Гоцеделчевско сорт „Басма“ се отглежда от около 1200 земеделци. Миналата година фирмите им изкупиха продукцията на цени до 12 лв./кг.

По време на Консултативния съвет по тютюна, организиран от министерството, д-р Мименов подчерта стратегическото значение на Преходната национална помощ и за следващия програмен период (2028-2034). Той и останалите представители на сектора постигнаха съгласие по размера на подпомагането и го подкрепиха единодушно, като изтъкнаха значението на помощта за запазване на заетостта и поминъка в тютюнопроизводителните райони. За сортовите групи „Каба-кулак” и „Бърлей” ставката става 1,82 евро за килограм, а за сортова група „Виржиния” – 1,37 евро за килограм.

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов потвърди пред съвета, че към днешна дата позицията на България относно преходната национална помощ за сектор „Тютюн” е да бъде запазена с всички предимства, които дава. Той отбеляза, че това национално становище е отстоявано многократно в Брюксел пред Европейската комисия. Към момента единствено Полша е подкрепила усилия ни и е заявила, че също иска да бъде включен подобен механизъм за подпомагане. Тези средства се залагат в бюджетите на държавите членки и няма ощетяване на европейския бюджет, но въпреки това до настоящия момент ЕК не е отразила нашето желание в рамките на нито един официален документ.

По данни на дирекция „Растениевъдство“ на МЗХ през кампания 2025 г. по схемата за Преходна национална помощ за тютюн са кандидатствали 8600 земеделски производители със заявени общо 17 299 825 кг тютюн. Най-голям дял от заявените количества заемат сортовете от група „Басми” – 8 603 876 кг, заявени от 7352-ма производители. Кандидатите с „Каба-кулак” са 732-ма със заявени 879 777 кг, с „Бърлей” – 441 производители с 1 963 329 кг, а със сортова група „Виржиния” – 75 производители с 5 852 843 кг.

Формираният бюджет по схемата за кампания 2025 г. възлиза на 32 222 196 евро. От тях 19 029 348 евро са предвидени за подпомагане на производителите на „Басми”, 1 601 194 евро за „Каба-кулак”, 3 573 259 евро за „Бърлей” и 8 018 395 евро за „Виржиния”.

Значителна част от стопанствата в сектора са малки по размер и тази финансова подкрепа играе ключова роля за запазване на производството и доходите в планинските и полупланинските райони, където алтернативите за заетост са ограничени.

Предстои министърът на земеделието и храните да издаде заповед за утвърждаване на ставките, която ще бъде публикувана за обществено обсъждане.

ВАНЯ СИМЕОНОВА