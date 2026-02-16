А. Попов и К. Златков отпаднаха в първия манш на олимпийския слалом, Л. Христова №1 в стрелбата с 49 от 50

Голямата българска надежда в алпийските ски на зимната олимпиада в Милано-Кортина д’Ампецо Алберт Попов отпадна в първия манш на днешния слалом, същото сполетя и другия наш представител Калин Златков, който дебютира на най-големия спортен форум с 37-мо място в гигантския слалом в края на миналата седмица. Спринтът на пистата „Стелвио“ в Бормио се превърна във фарс заради обилния снеговалеж и мъглата, довели до масово окапване на редица фаворити за отличията, и едва 44-ма завършиха от 96 участници. Попов изоставаше с 0.73 секунди още на първата контрола, след което пропусна врата преди ключовата комбинация на трасето и напусна последното състезание на алпийците на игрите. Националът ни обаче се зарече, че това не е краят и възнамерява да участва и на следващата олимпиада.

„Чувствах се супер. Идеята беше в първите три врати да усетя как работи материалът и как връща снегът. Минах първите две трудни секции, почувствах се много комфортно и започнах да напъвам. Точно три врати преди комбинацията един завой ме свлече, изгубих линията и оттам грешката ме изкара от трасето. Има световни първенства, има и следваща олимпиада. Още една със сигурност ще направя, а след това ще видим“, заяви А. Попов.

След като за II манш снегът спря, а мъглата се вдигна, титлата грабна швейцарецът Лоик Меяр, който заслужи със солидно второ спускане първото си олимпийско злато. Той си тръгва с пълен комплект медали след среброто в отборната комбинация и бронза в гигантския слалом. Австриецът Фабио Гщрайн завърши на 35 стотни от победителя, а трети на 1.13 сек. финишира норвежецът Хенрик Кристоферсен, който тръгна от шеста позиция, но навакса разликата и се качи на почетната стълбичка.

А. Попов Лора Христова

Бронзовата ни медалистка на 15 км в биатлона Лора Христова пък е безспорната кралица в стрелбата в индивидуалните дисциплини със само един пропуск от 50 изстрела на огневия рубеж. Тя беше безгрешна 20 от 20 на 15-километровата дистанция, в спринта свали 9 от 10 мишена и завърши 11-та, а в преследването отново беше перфектна с 20 от 20, за да завърши седма. След най-точния мерник на олимпиадата се нареди германката Ванеса Фойт с 47 от 50, трета е шампионката в преследването Лиза Витоци от Италия с 46 от 50.

