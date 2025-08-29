„А-Строй“ ЕООД избрана да реновира Ловния дом в Благоевград

Регистрираната в с. Абланица строителна фирма „А-Строй“ на Венцислав Амзов ще реновира сградата на Ловния дом в Благоевград. Със заповед на кмета Методи Байкушев завчера тя е определена за изпълнител на обявената в края на май обществена поръчка, чието финансиране е със средства по спечелен проект по програма ИНТЕРРЕГ „България – Северна Македония 2021 – 2027“, Приоритет 3, „Интегрирано развитие на трансграничния регион“.

„А-Строй“ ЕООД единствена стигна до финала на процедурата с оферта от 716 037 лева без ДДС. Конкурентното дружество „Ник Строй 2000“ ЕООД бе отстранено от участие в процедурата още преди отваряне на ценовите предложения поради несъответствия в офертата му с изискванията на възложителя.

Предвижда се основен ремонт на сградата на обсерваторията, какъвто не е правен от години, осигуряване на достъпна среда, обновяване на екопътеката, засаждане на нова декоративна растителност и изграждане на енергийно ефективно осветление с фотоволтаично захранване. Заложено е също да се изгради планетариум и оборудване на обсерваторията с модерни телескопи и аксесоари за наблюдение на Слънцето и други небесни обекти.

10 дни е срокът за обжалване на решението на градоначалника пред Комисията за защита на конкуренцията.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА






