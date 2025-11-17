А. Тодоров предложи 30% такса смет за канцеларии и адвокатски кантори заради минималното замърсяване главно с хартия

Според бившия председател на ОбС – Благоевград приравняването на офис с ТБО, която ще плаща бизнесът, е пропуск в предложената наредба

Офиси, канцеларии, адвокатски кантори, счетоводни къщи, консултантски и други дейности с административен характер да плащат 30% от таксата за битови отпадъци, определена за юридическите лица, предложи бившият председател на ОбС в Благоевград Андон Тодоров.

„Тази категория генерира минимални количества отпадъци – главно хартия, и не е редно офис с двама служители да плаща същата такса като заведение, търговски или производствен обект, които всеки ден изхвърлят чували с отпадъци. Това предложение не намалява приходите на общината, а ги разпределя по-справедливо“, мотивира предложението си Тодоров.

Още повече, че анализ на назначената за целта общинска работна група установи, че в нежилищните райони количествата отпадъци са по-малки.

Анализът на Тодоров пък сочи, че с въвеждането на коефициент 0,30 (30%) за офиси, канцеларии и дейности с административен характер при изчисляване на частите от таксата по чл. 15, ал. 1, т. 1 и т. 2 ще се постигне пропорционалност между генерирания отпадък и плащането, равнопоставеност спрямо вече облекчените категории и висок дял на доброволно заплащане.

Предложението на Андон Тодоров в качеството му на гражданин и общественик е едно от първите официално входирани в канцелариите на кмета и Общинския съвет в Благоевград. То е във връзка с течащото в момента обществено обсъждане на новата Наредба за местните такси и цени на услуги, която ще влезе в сила от 1 януари 2026 година.

