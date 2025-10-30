Баба Веси свали кошулята и с елегантна визия за ЧРД фотото й стана вайръл №1 за Логодаж

Неприятен семеен инцидент вчера остави без традиционната торта и купон за рождения ден най-дейната, продуктивна и обичана логодажка баба Веселина Бойчева. Тя чукна 87 г. във физическата форма на 27-годишна и все така пълна с щури идеи за нови и нови празници, конкурси и чествания, както на младини.

„Докато все още има такива хора, които пазят и живеят с фолклорното ни богатството, само можем да черпим от мъдростта им“, категорична бе Дафинка Бойчева, секретар на читалището в Логодаж, облагодетелствана да бъде любимата снаха на леля Веска.

В чест на непразнувания празник Дафи Бойчева подари на свекърва си нейна снимка с нова визия – модерна и елегантна, в хотелско фоайе, вместо с традиционната народна носия на логодажка поляна, където бърка лютеница или се надиграва с другарките от самодейната група към читалището. Снимката на неузнаваемата Веселина Бойчева събра десетки лайкове и за отрицателно време стана вайръл, още повече че баба Веси е и безспорната телевизионна звезда на Логодаж в България и съседна Македония.

ВАНЯ СИМЕОНОВА