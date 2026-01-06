Баварски крем

Необходими продукти:

250 г прясно мляко

125 г захар

1 брой пръчка ванилия

5 жълтъка

10 г желатин

400 г сметана /30% – 36% масленост/

плодов сос или желе за декорация

Начин на приготвяне:

Сложете прясното мляко, захарта и разполовената пръчка ванилия на котлона.

Накиснете желатина в студена вода в съотношение 1:5 за няколко минути.

След като сместа заври я налейте на струя към предварително разбитите жълтъци с една щипка захар, за да не се пресекат.

След това върнете на слаба степен на котлона при непрекъснато бъркане, докато крема не започне да се сгъстява или до достигане на 80 градуса. Ако котлонът е по-силен може много бързо да се пресече, затова го отделяйте от него за няколко секунди.

След като крема е достигнал необходимите 80 градуса го отстранете от котлона и прибавете набъбналия желатин. Разбъркайте добре, за да се разтопи.

Прецедете в метална купа, която предварително сте сложили върху лед. По този начин ще прекъснете готвенето и опасността от пресичане. Охладете на стайна температура.

Смесете със сметаната, която предварително сте разбили до меки връхчета.

Разпределете в купички и приберете в хладилника, за да стегне.

Ако искате да има шоколадов вкус, прибавете към топлия крем 2 – 3 супени лъжици какао или 50 грама черен шоколад, за да се разтопи.

Може да овкусите крема със смлени ядки или тахан, така ще получите 3 вкуса и може да го налеете в чашки. Преди да добавите всеки следващ вкус, изчакайте долният слой леко да изстине, най-добре в хладилник, за да се получат добре отделени слоеве.gotvenezanachinaeshti.com