Бази и хижи в Осоговската планина останаха без ток, осигурени са им генератори

40 сантиметра снежна покривка затрупа Осоговската планина, базите и хижите в района останаха без ток. Осигурени са им били генератори.

За NOVA от „Електрохолд” казаха, че е осигурен ток за цялата Кюстендилска област. Няма населени места без електричество. 300 екипа са в готовност да реагират.

В района на Осогово снегът създаде проблеми за хотели и хижи. Обектите са били пълни с посетители, пристигнали още в навечерието на Бъдни вечер. Токът е спрял заради паднали електрически стълбове и дървета, чието отстраняване отнема време. Засега решението е да се използват генератори и агрегати, за чиято поддръжка непрекъснато се качва гориво нагоре в планината – нафта или бензин.

Хотелиерите обаче откроиха друг генерален проблем. Според тях в бъдеще електропроводите трябва да бъдат вкопани в земята.