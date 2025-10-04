Байкал – мистичното езеро в Сибир, пазител на живота и древните тайни

В югоизточен Сибир, сред безкрайни гори и планини, лежи едно езеро, което е по-старо от много от континентите – Байкал. То е оцеляло цели 25 милиона години, като пазител на тайни, които дори времето не е успяло да разкрие. Дълбочината му достига 1 700 метра, а в сините му води се крие около една пета от незамръзналата сладка вода на планетата.

Местните го наричат „Галапагосът на Русия“, защото животът тук е уникален. Около 80% от растенията и животните в езерото не се срещат никъде другаде. Сред тях са малките, полупрозрачни рибки – голомянките или Comephorus. Те нямат люспи, могат да достигнат до 21 сантиметра и обитават цялата водна колона на езерото – от слънчевата повърхност до мрачните, студени дълбини. Но най-страшното? Те са канибали, готови да погълнат собствените си малки.

Сезоните в Байкал са пълни с контрасти. Лятото водата се затопля до приятни 16°C, а зимата езерото се покрива с лед за повече от четири месеца. Ледът може да е дебел 0.5-1.4 метра, а на местата с хълмисти издигнати участъци – до 2 метра. В този лед понякога се появяват гигантски ледени пръстени, видими от космоса.

Дълго хората се чудели как се появяват, докато през 2020 г. учените от НАСА не открили истината: дълбоко под замръзналата повърхност се крият топли водовъртежи, които създават кръгови течения, разтопявайки ръбовете на леда и оформяйки тези впечатляващи фигури. Но въпреки красотата им, ледът е измамлив – пръстените са опасни за автомобилите, преминаващи по езерото, и учените като Алексей Кураев ги наблюдават и отбелязват в специални карти, за да предпазят хората, пише IFL Science.

А какво се крие на дъното на Байкал? Там учените откриват бактерии, гъби, миди и риби, а местните легенди шепнат за дракона Лусуд-Хан, който се крие в мрачните дълбини. Доказателства за него няма, но в съзнанието на всеки, който наблюдава езерото, мисълта за древно същество сред безкрайните води звучи много по-вълнуващо от бактериите.