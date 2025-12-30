Топ теми

Баклава с локум

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 349 )

Необходими продукти:

  •  500 г кори за баница
  • • 300 г розов локум (2 кутии)
  • • 4 бр. яйца
  • • 1/2 ч.ч. захар
  • • 1/2 ч.ч. олио
  • • 6-7 с.л. брашно
  • • 1 бакпулвер
  • • 1 ч.ч. счукани орехи
  • За сиропа:
  • • 3 ч.ч. вода
  • • 3 ч.ч. захар
  • • 4 ванилии

Начин на приготвяне:

Яйцата, захарта, олиото и брашното с бакпулвера се разбиват на гъста каша. Локумът се нарязва на парчета – всяко локумче на 4 части. Вземат се по 2 листа кори и помежду се намазват с масло. В началото се нареждат локумчетата, след това орехите до тях и по останалата част от кората се намазва с 2 с.л. от пандишпановата смес. Навиват се на руло. Това се прави с всички кори. Нареждат се в правоъгълна тава и се изпича. След като изстине баклавата се нарязва на парчета и се залива със сироп. Задължително трябва да престои 10-12 часа преди сервиране.

Към орехите може да се прибави 1 ч.л. канела.

