Баклава с локум

Необходими продукти:
- 500 г кори за баница
- • 300 г розов локум (2 кутии)
- • 4 бр. яйца
- • 1/2 ч.ч. захар
- • 1/2 ч.ч. олио
- • 6-7 с.л. брашно
- • 1 бакпулвер
- • 1 ч.ч. счукани орехи
- За сиропа:
- • 3 ч.ч. вода
- • 3 ч.ч. захар
- • 4 ванилии
Начин на приготвяне:
Яйцата, захарта, олиото и брашното с бакпулвера се разбиват на гъста каша. Локумът се нарязва на парчета – всяко локумче на 4 части. Вземат се по 2 листа кори и помежду се намазват с масло. В началото се нареждат локумчетата, след това орехите до тях и по останалата част от кората се намазва с 2 с.л. от пандишпановата смес. Навиват се на руло. Това се прави с всички кори. Нареждат се в правоъгълна тава и се изпича. След като изстине баклавата се нарязва на парчета и се залива със сироп. Задължително трябва да престои 10-12 часа преди сервиране.
Към орехите може да се прибави 1 ч.л. канела.