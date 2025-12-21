Баклава с ядки

Топ теми

Необходими Продукти

  • фини кори за баница – 500 г
  • орехи – 350 г
  • захар – 120 г
  • канела – 1 ч.л.
  • краве масло (разтопено) – 150 г
  • олио – 50 мл
  • За сиропа
  • захар – 400 г
  • вода – 300 мл
  • лимонов сок – 1 с.л.
  • ванилия – 1 пакетче

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Форма за печене се намазва с малко от мазнината.

Корите се разделят приблизително на три части. На дъното се подреждат една трета от корите, като всяка се намазва с масло и олио.

Смлените орехи се смесват със захарта и канелата. Поръсва се равномерен слой от ореховата смес.

Подрежда се втория слой кори, отново намазани с масло и олио, и се поръсва с орехи. Завършва се с последната част кори, които също се намазват добре.

Баклавата се нарязва предварително на ромбове или триъгълници с остър нож и по желание върху всяко парче се поставя половинка орех, обелен фъстък или бадем.

Баклавата се пече в предварително загрята фурна на 170°C за около 35-40 минути до равномерно златист цвят.

Сиропът се приготвя, като водата и захарта се кипват за около 10 минути. Добавя се лимоновият сок и ванилията.

Горещата баклава се залива с хладък сироп и се оставя да поеме напълно, най-добре 6-8 часа или една нощ./готвач.бг

