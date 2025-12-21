Баклава с ядки

Необходими Продукти

фини кори за баница – 500 г

– 500 г орехи – 350 г

– 350 г захар – 120 г

– 120 г канела – 1 ч.л.

– 1 ч.л. краве масло (разтопено) – 150 г

– 150 г олио – 50 мл

– 50 мл За сиропа

захар – 400 г

– 400 г вода – 300 мл

– 300 мл лимонов сок – 1 с.л.

– 1 с.л. ванилия – 1 пакетче

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Форма за печене се намазва с малко от мазнината.

Корите се разделят приблизително на три части. На дъното се подреждат една трета от корите, като всяка се намазва с масло и олио.

Смлените орехи се смесват със захарта и канелата. Поръсва се равномерен слой от ореховата смес.

Подрежда се втория слой кори, отново намазани с масло и олио, и се поръсва с орехи. Завършва се с последната част кори, които също се намазват добре.

Баклавата се нарязва предварително на ромбове или триъгълници с остър нож и по желание върху всяко парче се поставя половинка орех, обелен фъстък или бадем.

Баклавата се пече в предварително загрята фурна на 170°C за около 35-40 минути до равномерно златист цвят.

Сиропът се приготвя, като водата и захарта се кипват за около 10 минути. Добавя се лимоновият сок и ванилията.

Горещата баклава се залива с хладък сироп и се оставя да поеме напълно, най-добре 6-8 часа или една нощ./готвач.бг