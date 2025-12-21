Баклава с ядки

Необходими Продукти
- фини кори за баница – 500 г
- орехи – 350 г
- захар – 120 г
- канела – 1 ч.л.
- краве масло (разтопено) – 150 г
- олио – 50 мл
- За сиропа
- захар – 400 г
- вода – 300 мл
- лимонов сок – 1 с.л.
- ванилия – 1 пакетче
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Форма за печене се намазва с малко от мазнината.
Корите се разделят приблизително на три части. На дъното се подреждат една трета от корите, като всяка се намазва с масло и олио.
Смлените орехи се смесват със захарта и канелата. Поръсва се равномерен слой от ореховата смес.
Подрежда се втория слой кори, отново намазани с масло и олио, и се поръсва с орехи. Завършва се с последната част кори, които също се намазват добре.
Баклавата се нарязва предварително на ромбове или триъгълници с остър нож и по желание върху всяко парче се поставя половинка орех, обелен фъстък или бадем.
Баклавата се пече в предварително загрята фурна на 170°C за около 35-40 минути до равномерно златист цвят.
Сиропът се приготвя, като водата и захарта се кипват за около 10 минути. Добавя се лимоновият сок и ванилията.
Горещата баклава се залива с хладък сироп и се оставя да поеме напълно, най-добре 6-8 часа или една нощ./готвач.бг