Балъков обяви първите избрани за националния отбор

Новият селекционер на българския национален отбор Красимир Балъков повика 27 футболисти за лагер-сбора преди европейските квалификации срещу Чехия на 7 юни и Косово на 10 юни. Сред тях са Виктор Генев, Христо Иванов, Станислав Иванов, Марселиньо и Георги Илиев, съобщава gong.bg.

“Лъвовете” се събират на 29 май в Национална футболна база “Бояна”, а избраниците на треньора са както следва:

Вратари: Николай Михайлов (“Левски”), Пламен Илиев (“Лудогорец”), Христо Иванов (“Етър”)

Защитници: Страхил Попов (“Касъмпаша”), Васил Божиков (“Слован Братислава”), Николай Бодуров (ЦСКА-София), Иван Турицов (ЦСКА-София), Камен Хаджиев (“Академия Пушкаш”), Антон Недялков (“Лудогорец”), Иван Горанов (“Левски”), Кристиан Димитров (“Ботев Пд”), Виктор Генев (“Черно море”), Крум Стоянов (“Етър”)

Халфове и нападатели: Ивелин Попов (“Ростов”), Георги Костадинов (“Арсенал Тула”), Кирил Десподов (“Каляри”), Тодор Неделев (“Ботев Пд”), Галин Иванов (“Халадаш”), Марселиньо (“Лудогорец”), Кристиян Малинов (ЦСКА-София), Мартин Минчев (“Черно море”), Георги Илиев (“Черно море”), Янис Карабельов (“Славия”), Георги Сърмов (“Етър”), Станислав Иванов (“Левски”), Станислав Костов (“Левски”), Исмаил Иса (“Дунав”)

Самият специалист обяви при представянето си, че първоначално ще повика повече играчи, с които лично ще разговаря и ще проследи.

Красимир Балъков официално пое поста преди два дни, когато беше представен от президента на БФС Борислав Михайлов. Той наследи Петър Хубчев, който напусна, за да поеме “Левски”.

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