Банани, фурми и ябълки срещу разширени вени

Разширените вени не са само естетичен проблем. Те често са признак за нарушено кръвообращение и могат да бъдат съпроводени от тежест, болка, отоци, сърбеж или умора в краката. Състоянието възниква, когато малките клапи във вените отслабнат и кръвта започне да се задържа, вместо да се движи ефективно обратно към сърцето. В по-напреднали случаи е необходима лекарска намеса, но храненето, билките и някои ежедневни навици могат естествено да подпомогнат здравето на вените и да облекчат симптомите.



Това, което ядем всеки ден, може значително да повлияе състоянието на нашите вени. Някои храни съдържат вещества, които подпомагат кръвообращението, укрепват стените на кръвоносните съдове и намаляват възпалението – ключови фактори при проблеми с вените.



Флавоноидите са растителни съединения, които се съдържат в много плодове и зеленчуци с наситени цветове. Те подпомагат добрия кръвоток, спомагат за отпускането на кръвоносните съдове и защитават тъканите от оксидативен стрес. Такива храни са горските плодове, цитрусите, ябълките, черешите, тъмнозелените листни зеленчуци, лукът, чесънът и чушките. В умерени количества и натуралното какао или черният шоколад могат да бъдат полезни. Тези храни доставят и рутин – флавоноид, който често се свързва с по-добро венозно здраве.



Калият подпомага баланса на течностите в организма и може да намали задържането на вода, което оказва допълнително напрежение върху вените. Добри източници на калий са бананите, портокалите, фурмите, картофите с кора, тиквата, белият боб, лещата, сьомгата и зеленолистните зеленчуци. Поддържането на добри нива на калий може да има благоприятен ефект и върху кръвното налягане.



Запекът и напрежението по време на изхождане повишават налягането в коремната област и могат да влошат разширените вени. Храненето, богато на фибри, подпомага редовното храносмилане и облекчава този риск. Пълнозърнестите храни, овесът, бобовите култури, ядките, семената и зеленчуците са отлични източници на фибри.



Освен храната някои билки се използват традиционно или са обект на изследвания заради благоприятното им действие върху вените и кръвообращението. Те не заместват медицинското лечение, но могат да бъдат част от допълващ подход. Конският кестен съдържа активното вещество есцин, което се свързва с намаляване на отоците и укрепване на венозните стени (прилага се външно). Екстрактът от гроздови семки е богат на антиоксиданти, които защитават кръвоносните съдове и подпомагат кръвообращението.



Преди прием на билкови добавки е важно да се консултирате със специалист, особено ако приемате лекарства или имате хронични заболявания.