Бананови курабийки

Необходими продукти:

банан 2 броя

брашно 3 чаени чаши

захар 1 чаена чаша

олио 1/2 чаена чаша

ванилии 1 брой

бакпулвер 1 чаена лъжица

сол 1/3 чаена лъжица

За овалване

канела 1 чаена лъжица

захар 1/2 чаена чаша

Начин на приготвяне:

Бананите трябва да са добре узрели. Пюрирате ги, като най-лесно това може да направите с пасатор. Ако нямате пасатор може да използвате миксер, или пък да ги намачкате много добре с вилица. Добавяте олиото, захарта и ванилията и отново разбивате добре, докато сместа стане хомогенна.

Пресявате брашното, заедно с бакпулвера и солта и при непрекъснато бъркане ги добавяте към сместа с бананите. Приберете сместа за минимум един час в хладилника, като може да престои в хладилника и ден. Имайте предвид, че полученото тесто е с гъстота, малко по-плътна от тази на кексово тесто.Разбъркайте в дълбока чиния захарта, заедно с канелата. С намазнени ръце, за да не залепва тестото, оформяйте топчета, с големината на орех, които след това оваляйте в захарта и наредете в тава, в която сте поставили хартия за печене. Печете за около 10 минути в предварително загрята на 180 градуса фурна, докато придобият апетитен златист цвят.





