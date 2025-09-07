Бананов сладкиш

Необходими продукти:
- 5 банана
- 3 яйца
- 1/2 ч.ч. олио
- 1/2 ч.ч. захар
- 1 с.л. канела
- 2 ч.ч. брашно
- 1/2 ч.ч. масло
- 1 ч.ч. кафява захар
Начин на приготвяне:
Бананите мачкаме с вилица – до получаване на гъста каша.
Към тях добавяме яйцата, олио, захар, канела, брашното и бъркаме до получаване на хомогенна смес.
След което приготвяме карамел, като разтапяме маслото и към него добавяме кафявата захар – бъркаме до получаване на хубав кафяв карамел.
Подготвяме сладкиша за печене (в подходящ съд/форма за печене) като първо разливаме карамела, отгоре нареждаме резенчета банан и заливаме с банановата смес.
Печем банановия сладкиш в предварително загрята на 180 градуса фурна за около 40 минути.
Банановият сладкиш трябва да се охлади и тогава да се обърне.
Поднасяме с топка ванилов сладолед – за още повече разкош!
