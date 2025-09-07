Топ теми

Бананов сладкиш

Дата:
от: Готви със Струма
( 349 )

Необходими продукти:

  • 5 банана
  • 3 яйца
  • 1/2 ч.ч. олио
  • 1/2 ч.ч. захар
  • 1 с.л. канела
  • 2 ч.ч.  брашно
  • 1/2 ч.ч. масло
  • 1 ч.ч. кафява захар

Начин на приготвяне:

Бананите мачкаме с вилица – до получаване на гъста каша.

Към тях добавяме яйцата, олио, захар, канела,  брашното и бъркаме до получаване на хомогенна смес.

След което приготвяме карамел, като разтапяме маслото и към него добавяме кафявата захар – бъркаме до получаване на хубав кафяв карамел.

Подготвяме сладкиша за печене (в подходящ съд/форма за печене) като първо разливаме карамела, отгоре нареждаме резенчета банан и заливаме с банановата смес.



Печем банановия сладкиш в предварително загрята на 180 градуса фурна за около 40 минути.

Банановият сладкиш трябва да се охлади и тогава да се обърне.

Поднасяме с топка ванилов сладолед – за още повече разкош!



