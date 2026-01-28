Банкнота в захарницата привлича парите към дома

За разлика от солта, чието разсипване се смята, че носи нещастие , неволно изсипаната захар е на хубаво. Вярва се, че това е символ на неизменна сладост и щастие, които ще влязат в нашия живот. Именно захарта се е използвала през годините в различни магии за любов и дори до днес с нея се правят заклинания за привличане на подходящ партньор. Вярва се, че ако напишете името на желан мъж на бял лист и го поставите в буркан или кутийка, а след това го засипете със захар, бързо ще спечелите сърцето му.

С подобен ритуал се правят и заклинания за късмет или привличане на пари, в зависимост от това какво изпишете на листчето. Вярва се, че трябва да сте съвсем точни в исканията си, да ги опишете с подробности, преди да засипете листа със захар. А ако молбата е за пари е добре към листа, да добавите и банкнота и едва тогава да поръсвате с кристалната съставка. Според стари поверия на късмет е също захарницата в дома винаги да е пълна до горе.

Никога не бива да я оставяте празна и никога не бива да нямаше захар вкъщи, защото това е на нещастие и семейни проблеми. Освен това съществува и теория, че ако искаме силно нещо, е достатъчно да си го пожелаем, докато разбъркваме пълната догоре захарница със сребърна лъжичка по часовниковата стрелка.

