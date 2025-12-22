Банкомати и банкови карти: какво се променя от 1 януари

От 1 януари 2026 г. балансите по всички сметки в левове ще бъдат автоматично превалутирани в евро, без никакви такси за клиентите. Това важи за разплащателни, депозитни, спестовни и картови сметки. Превалутирането е изцяло автоматично и не изисква посещение в банков офис.

Банковите карти – дебитни и кредитни – преминават директно към новата валута без необходимост от подмяна или пререгистрация. Всички налични банкови карти ще продължат да функционират както досега, но салдата по сметките, както и всички операции, ще бъдат извършвани в евро.

От 1 януари POS устройствата ще извършват операции в евро, като клиентите няма да усещат разлика в начина на плащане. До 8 август 2026 г. цените в магазините ще бъдат показвани едновременно в левове и евро, но картовите плащания ще се обработват само в евро, а левовата стойност ще се вижда на касовите си бележки, но ще е единствено ориентир за потребителите.– Сумите на разписките също ще бъдат изписвани в евро и левове до 8 август 2026 г.

При международни плащания и онлайн покупки за потребителите не се променя нищо значимо – картите ще работят както обикновено, но отчитането на сумите ще става в евро. Същото важи и за абонаменти, автоматични плащания и регулярни банкови операции, които ще бъдат автоматично актуализирани.

От деня на въвеждане на еврото всички банкомати ще предоставят банкноти само в евро, а с банковите карти ще се плаща само в евро.

Поради историческия преход към еврото в самата празнична нощ – на 31 срещу 1 януари банките ще направят кратки прекъсвания на своите дигитални и картови услуги и е възможно да има затруднения при плащанията с банкови карти, затова съветваме хората да имат в себе си пари в брой, независимо дали левове или евро.

Банките и картовите оператори са направили всичко необходимо, за да осигурят техническа готовност за преминаването към еврото преди 1 януари. Това гарантира, че преходът ще бъде незабележим за гражданите.