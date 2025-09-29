Банскалии израдваха бившия наставник на комитите Д. Моралес в дебюта му начело на армейците

„Банско“ загуби с 0:1 визитата си на третия тим на ЦСКА в дебюта на новия наставник на домакините Даниел Моралес. Двата тима си поделиха по едно полувреме, но пред гола шансът споходи младите армейци. Първата част на ст. „Бенковски“ в Костенец протече с предимство за хората на Борислав Хазуров и в 7-та мин. далечен удар на Лазар Еринин бе спасен от Станислав Танев. В 14-та мин. Абди Абдиков трябваше да показва класа след шут на Димитър Христов. В 21-та мин. Асен Либяховски не успя да насочи добре топката и стреля покрай целта. Третата възможност за банскалии се откри пред Теодор Чолев, който обаче от чиста позиция не можа да преодолее вратаря. Съперниците отвърнаха с няколко далечни удара, а Владислав Златинов пропусна да вкара в самия край на полувремето.

След почивката червените наложи преимущество и стигнаха до попадение в 65-та мин., когато появилият се на терена малко преди това Димитър Урумов проби по дясното крило и с много точно центриране намери Александър Георгиев, който отбеляза с глава. Скоро след това Чолев се оказа непокрит в наказателното поле, но би над напречната греда. До края домакините не изпуснаха инициативата и заслужено се поздравиха с трите точки, за да се изкачат с две позиции нагоре в класирането, с два пункта по-малко от козлите, които в събота посрещат традиционно неудобния си противник „Ботев“ (Ихт).

ЦСКА III: Танев, Рангелов, Ил. Димитров, Ситев (62-Урумов), Настаев, Бенов (85-К. Георгиев), Д. Христов (85-Кирилов), Каймаканов (62-Д. Петров), Ал. Георгиев, Пулев, Киров (78-Щилянов).

„БАНСКО“: Абдиков, М. Димитров, Слаев, Лечов, Невеш, Либяховски (71-Маринополиев), Р. Иванов, Л. Христов, Еринин (50-Шериф), Вл. Златинов (60-Фикийн), Чолев.

