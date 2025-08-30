Банскалии търсят заместник на напуснал по никое време основен футболист

Треньорският щаб на „Банско“ до последно ще умува в търсене на най-подходящия заместник на напусналия по никое време титуляр Жоро Рошков в посока новака във Втора лига „Севлиево“. В обувките на халфа се гласят да влязат Мирослав Александров и Костадин Маринополиев, избраникът на Борислав Хазуров ще стане ясен в часовете непосредствено преди сблъсъка под Тодорка с „Кюстендил“. През седмицата се обостриха болките в дясното бедро на Йордан Лечов, който все пак попадна в групата, след като предния уикенд пропусна злополучното гостуване на „Септември II”. Ребус пред наставника на козлите възникна и около неостаряващите ветерани Георги Фикийн и Владислав Златинов. Първият отдавна не се е появявал сред титулярите заради стара травма и влиза само за броени минути от пейката. Проблем с контузия има и санданчанинът, който на преклонната за футбола възраст 41 г. продължава да бележи. На линия поне е стражът Абди Абдиков, който се конкурира под рамката с Атанас Тъпигьозов, и това отлага официалния дебют на доскорошното орле Кирил Ангушев.

„Кюстендил“ е един от най-стойностните отбори в групата и мачовете срещу него винаги са били интересни. Факт е, че този съперник не е най-удобният за нас, но позволява да се играе футбол. Ние харесваме подобни опоненти и ни предстои интригуващ двубой“, заяви старшията на банскалии. ВАСИЛ БОРИСОВ





