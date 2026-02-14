Банскалията Бл. Тодев най-добър от нашите в спринта на 10 км

Банскалията Благой Тодев се представи най-добре от четиримата българи, които участваха във вчерашния спринт на 10 км в биатлона от програмата на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Той допусна една грешка в своите две стрелби, която дойде в първата му визита на рубежа в Антхолц-Антерселва, след което завърши на 42-ро място, изоставайки с 2:30.5 минути от първата позиция. Освен него за неделното преследване на 12.5 км се класира още Константин Василев, който беше безгрешен в стрелбата от лег, но направи 4 пропуска прав и остана 56-и с пасив от 2:59.2 мин. Владимир Илиев и Антон Синапов не намериха място сред първите 60 и няма да стартират в преследването. Илиев допусна по 2 грешки в двете си стрелби и завърши 70-и, докато Синапов завъртя 3 наказателни обиколки при втората си визита на рубежа и остана 82-ри от общо 90 биатлонисти. Златния медал грабна Кентан Фийон Майе, за когото това е четвърта олимпийска титла. Французинът стигна до победата с много силна финална обиколка, в която беше с 22.4 секунди по-бърз от своя сънародник Емилиян Жаклен, завършил в подножието на подиума, след като беше изпреварен от норвежците Ветле Шастад Кристиансен и Стурла Холм Легрейд. Кристиансен бе на 13.7 сек. зад Майе, а Легрейд завоюва втория си бронз на Игрите в Италия, изпреварвайки Жаклен с 0.2 сек. Състезанията по биатлон продължават днес в 15.45 ч. с женския спринт на 7.5 км. В него отново ще видим българки Валентина Димитрова, Мария Здравкова, Милена Тодорова и бронзовата медалистка от индивидуалния старт на 15 км Лора Христова.

ИВАН ДИМИТРОВ