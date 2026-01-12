Банскалията Бл. Тодев предаде трети щафетата, но ни дисквалифицираха в Оберхоф

Банскалията Благой Тодев демонстрира отлична форма в началото на сезона, но усилията му отидоха нахалост след груба грешка в отбора на България по биатлон в Оберхоф вчера. Мъжката щафета на 4 по 7.5 км от Световната купа по в германския зимен център спечели Норвегия, а нашите бяха дисквалифицирани, след като на втори пост Константин Василев напусна очертанията на трасето. Състезателят от Пиринско започна ударно надпреварата и без нито един допълнителен патрон предаде трети. 22-годишният Василев, който все още няма опит при мъжете, излезе извън пистата, след като беше затворен от съперниците си, което не е позволено от правилника. Владимир Илиев и Антон Синапов продължиха състезанието, след като първоначално на България беше наложена минута наказание, но след финала националите бяха извадени от класирането. Стартът беше изключително оспорвано, а първите 5 тима финишираха в рамките на 5.4 секунди. Норвежците триумфираха с общо време от 1:20.29 ч. Йоханес Дале-Шевдал направи две наказателни обиколки на втори пост, но Мартин Улдал и Ветле Кристиансен се пребориха за победата. Исак Фрей беше четвъртият член на отбора. Те използваха 7 допълнителни патрона и изпревариха с 2.6 сек. Франция, която направи 2 наказателни обиколки и употреби 9 допълнителни патрона. С бронза се окичи Швеция с пасив от 3.8 сек. и 12 допълнителни патрона на третото място. Италия, с новия лидер в СК Томазо Джакомел след двойния успех в спринта и в преследването миналата седмица, и Германия за малко не успяха да се качат на подиума.

