Банскалия задържан с вейп с марихуана и стъклен буркан с канабис, сушат дрога в землището на Драгуш

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 27-годишен мъж от гр. Банско, след като около 11:00 часа на 17.10.2025 г. в района на ул. „Драма“ в гр. Банско полицейски служители на РУ-Банско открили у него пълнител за вейп с течност, реагираща положително на марихуана и стъклен буркан, съдържащ около 4,45 грама канабис. По случая е образувано досъдебно производство.

На 17.10.2025 г. в местността „Белите камъни“, землище на с. Драгуш,от полицейски служители на РУ-Петрич е открита да се суши около 1,165 килограма тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.