Банско въвежда строги правила за Сирни Заговезни: Огньове само на разрешени места

Кметът на община Банско издаде заповед № 09-26-72/11.02.2026 г. във връзка с отбелязването на празника „Сирни Заговезни“ на 22.02.2026 г., с която се въвеждат конкретни правила и забрани за опазване на обществения ред и безопасността.

Съгласно заповедта, палене на огньове по време на празника е допустимо само на строго определени места, предварително съгласувани с РСПБЗН – Банско. Традиционни огньове върху частни земеделски имоти могат да се палят само с писменото съгласие на собствениците, а на общински терени – след съгласие от кмета на общината.

Изрично се забранява изгарянето на автомобилни гуми и други предмети, които отделят силен дим. В сила е и забрана за използването на пиратки, самоделно направени „бомбички“ и други пиротехнически средства, които застрашават спокойствието и сигурността на гражданите.

При установени нарушения заповедта предвижда налагане на санкции. Контролът по изпълнението е възложен на Иван Докторов – секретар на община Банско, като препис от документа е разпределен до отговорните структури за сведение и изпълнение.