„Банско“ елиминира симитличани след силна първа част на „Св. Петър“

Футболният отбор на „Банско“ победи „Септември“ (Сим) с 2:1 у дома и се класира за областния финал от турнира за купата на АФЛ. Състезателите на старши треньора Борислав Хазуров започнаха по-добре и закономерно откриха резултата на стадион „Свети Петър“. Това се случи в 20-та мин., когато Георги Фикийн простреля Константин Бусаров с левия крак извън наказателното поле. След почивката симитличани се активизираха и стигнаха до няколко опасности пред Кирил Ангушев, а веднъж и гредата се оказа верен помощник на козлите. В 60-та мин. Ибрахим Шериф бе точен за 2:0 и до голяма степен реши двубоя. Избраниците на наставника Спас Стоименов не се примириха с негативната развръзка и в 81-та мин. дебютантът Валентин Шалев намали – 1:2. За повече обаче не им стигна времето и банскалии продължиха в следващата фаза.



“БАНСКО“: К. Ангушев, Маринополиев (80-Витанов), Йовчев, Пасков, Божинов, Либяховски (80-Щерев), Александров, Проев (80-М. Димитров), Фикийн, Мандухов, Шериф (59-Златинов)

„СЕПТЕМВРИ“ (СИМ): Бусаров, Й. Костов (46-Янков), Ив. Иванов, Ласков, Великов, Илиев, Лулейски (56-Весков), Ил. Петров (75-Шалев), Кючуков (61-Ас. Георгиев), Ячев, Попов (61-Пл. Петров)

СТОЯН МАНОВ