“Банско“ елиминира с дузпи софийски аматьори за купата на АФЛ

Футболният тим на „Банско“ продължава напред в турнира за Купата на АФЛ след драматична победа като гост срещу аматьорския „Национал“ (Сф), дошла след изпълнение на дузпи. В редовното време двубоят на базата на НСА „Васил Левски“ завършиха 3:3, но козлите бяха перфектни от бялата точка и се наложиха с крайното 8:6. В този сблъсък не играха очаквано няколко от основните състезатели на наставника Борислав Хазуров. Костадин Слаев, Георги Фикийн, Владислав Златинов, Марио Димитров и Йордан Лечов получиха отдих преди съботното гостуване от първенството в Югозападната Трета лига на „Германея“ (Сапарева баня). На тяхно място излязоха играчи от юношеската гарнитура и такива с по-малко игрови минути. Банскалии поеха инициативата от началото на срещата, но в 20-та и 31-та мин. Лазар Еринин не успя да материализира преимуществото, след като по идентичен начин се оказа сам срещу вратаря на домакините и пропусна. В 42-та мин. след изпълнение на корнер топката срещна ръката на Тодор Пасков и бе отсъдена дузпа, която беше превърната в гол от Ивайло Томчев и домакините поведоха. След почивката „Банско“ натисна още повече и Ибрахим Шериф се оказа щастливият коз за своя отбор. Той изравни в 55-та мин. след центриране на резервата Леонардо Мандухов, засичайки от въздуха за 1:1. В 70-та мин. младия нападател на козлите влезе на скорост в наказателното поле на „Национал“ и бе повален, а Руслан Иванов направи 2:1, реализирайки отсъдената дузпа. 3 минути по-късно Шериф направи 3:1. Момчетата на Станислав Катранков и Стефан Велев не се предадоха и в последните 15-ина минути възстановиха равенството. В 78-та мин. неразбирателство в защитата на козлите позволи на Деян Алексов да направи 2:3, а в 81-мин. Кристиян Димитров се възползва от нова детинска грешка в съперниковата отбрана – 3:3. Така се стигна до дузпите, при които щатният изпълнител на статични положения Ив. Томчев стреля в аут, а гостите реализираха всичките си опити чрез Асен Либяховски, Ибрахим Шериф, Тодор Пасков, Борис Божинов и Руслан Иванов.

Капитанът на козлите А. Абдиков (вторият отдясно ) с колегата си от „Национал“ и съдийската бригада преди началото на мача Домакини (вляво) и гости в очакване на рулетката на дузпите Благоевградското попълнение на „Банско“ Б. Божинов пресира софийски опонент в базата на НСА „В. Левски“

„БАНСКО“: Абдиков, Невеш (50-Витанов), Маринополиев, Йовчев, Пасков, Божинов, Дяковски, Чолев (50-Мандухов), Проев, Еринин (50-Гр. Попадийн), Дамбов (70-Р. Иванов)

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ