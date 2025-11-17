„Банско“ изпусна аванс от две попадения в Ботевград, но удържа точката

„Банско“ завърши 3:3 гостуването си на „Балкан“ и не успя да прекъсне серията си от мачове без победа в Ботевград, която датира от 20 март 2019 г., когато козлите надделяха с 2:1. Футболистите на домакините, начело с треньора Иван Редовски, скачаха на всяко отсъждане на съдията Петър Николов и колегите му.

„Имам чувството, че се поддадоха на напрежението, което им бе създадено около терена. Добавихме една точка към актива си. Не искам да коментирам повече. Можехме да спечелим мача, но не се случи и не мисля, че основните фактори бяха игрови“, коментира старши треньорът на банскалии Борислав Хазуров. Той имаше повод за задоволство още в началото на срещата, която отборът му започна по-добре и при втория си опит за попадение откри. Най-напред късмета си с шут от границата на наказателното поле опита Лазар Еринин, който прати топката до целта в 5-та мин. В 9-та мин. Теодор Чолев отбеляза дългоочакваното си попадение за „Банско“, озовал се сам срещу Борис Сотиров. Вратарят парира шут на Владислав Златинов в 16-та мин., след това и удар с глава на Йордан Лечов в 20-та мин., а в 30-та мин. Еринин от близо стреля до рамката. В 34-та мин. Еринин центрира в пеналта на ботевградчани, където защитник игра с ръка, а Руслан Иванов превърна отсъдената дузпа в гол – 2:0. 6 минути по-късно бившият футболист на „Банско“ Павел Петков сътвори едно от най-куриозните положения за сезона. Той опита да центрира от аутлинията, топката описа странна парабола и влетя зад гърба на Атанас Тъпигьозов за 1:2. Афектирани от изоставането в резултата, домакините атакуваха вербално рефера след края на първата част. В 48-та мин., при борба рамо в рамо, арбитърът видя нарушение на Йордан Лечов и свири дузпа, а Петков отново бе точен. В 78-та мин. „Балкан“ стигна до пълен обрат с гол на Мартин Пасалидис, който засече от въздуха изчистена топка в наказателното поле на „Банско“. В 80-та мин. Аджил Невеш навлезе по фланга и центрира пред Сотиров, където Еринин направи 3:3.

„БАЛКАН“: Сотиров, Метанов, Поповчев, Тафраджиев (83-Лазаров), Дичев, Войнов, Славков (58-Пасалидис), Бонев, Дамянов (55-Стефчов), Петков, Белмустаков.

„БАНСКО“: Тъпигьозов, Йовчев, Лечов, Слаев, Невеш, Л. Христов, М. Александров, Р. Иванов (89-Либяховски), Чолев (90+1-Фикийн), Еринин, Златинов (80-Шериф).

ВАСИЛ БОРИСОВ