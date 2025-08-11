„Банско“ изпусна точката дълбоко в добавеното време срещу 10 в Бистрица

„Банско“ загуби гостуването си на „Витоша“ (Б) с 1:2 с гол в добавеното време срещу 10 човека в Бистрица. Победно се разписа 42-годишният Деян Христов, който миналия кръг отбеляза 4 пъти в мрежата на „Пирин“ (ГД). В предишните 3 срещи козлите вземаха 3-те точки по идентичен начин, но сега проработи късметът на бистришките тигри. Официален дебют за банскалии направи юношата на орлетата Костадин Маринополиев. Домакините овладяха инициативата от началото на мача и в 5-та мин. Цветомир Вачев изведе на чиста позиция Радослав Илиев, ала Абди Абдиков спаси. Последва опит на Станислав Петров, който от точката на дузпата стреля над вратата в 11-та мин. В 14-та мин. Руслан Иванов нацели гредата от границата на наказателното поле. 4 минути по-късно Абдиков отрази шут на Радослав Илиев. В 20-та мин. Кирил Янакиев наказа грешка в защитата на гостите – 1:0. В 35-та мин. удар на Вачев бе избит пред голлинията от Йордан Лечов. В 58-та мин. Христов комбинира добре с Янакиев, чийто изстрел мина близо до целта. В 60-та мин. неостаряващият Владислав Златинов възстанови равенството с тупалка от 30 метра, сварила неподготвен Калоян Петков. В 68-та мин. Мартин Зимбилев получи втори жълт картон и беше изгонен. По-късно Теодор Чолев можеше да даде аванс на „Банско“, след като Марио Димитров го изведе на чиста позиция, но младият нападател пропусна. Бистричани продължаваха да бъдат по-настойчиви и в 3-та мин. на добавеното време Христов посрещна центриране от воле за крайното 2:1.

„ВИТОША“ (Б): Петков, Христов, Янакиев (53-Бакалов), Зимбилев, М. Иванов (85-Кр. Никилов), Гьонов, Илиев, Петров (73-Сарафски), Вачев (53-Кьосов), Паскалев, Спасов

„БАНСКО“: Абдиков, М. Димитров, Слаев, Лечов (83-Пасков), Маринополиев, Невеш (53-Проев), Рошков, Р. Иванов, Чолев (64-Фикийн), Либяховски (53-Дамбов), Златинов

ВАСИЛ БОРИСОВ





