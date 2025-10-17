„Банско“ надигра като гост „Пирин“ (Рз) в областния финал за купата на АФЛ

“Банско” ще представя област Благоевград в турнира за купата на АФЛ, след като победи „Пирин“ (Рз) с 3:1 като гост. Двата тима излязоха с променени състави в сравнение с двубоите в Югозападната Трета лига и дадоха шанс на състезатели с по-малко игрово време или от юношеските гарнитури. Под рамката застанаха младоците Самуил Финдрин и Кирил Ангушев, добър дебют с гол за първия отбор направи Христо Попадийн. За първи път в официален мач той излезе срещу брат си Петър Попадийн. Независимо от направените промени, по-голяма ефективност пред гола показаха футболистите на „Банско“. В 15-та мин. след разбъркване пред вратата на гостите най-съобразителен бе Благой Родов – 1:0. След четвърт час Мартин Александров изведе на чиста позиция Теодор Чолев, който изравни резултата. До края на първата част двата тима си размениха по две възможности за попадение. Чолев можеше да изведе банскалии напред в 35-та мин., но ударът му мина до вратата. В ответната атака Ангушев без особени затруднения се справи с точния, но недостатъчно силен шут на Милен Лефтеров. В 41-та мин. Георги Проев пробва да се разпише, ала и Финдрин внимаваше. Малко преди края на полувремето далечен удар на Мартин Славов профуча опасно близо до гредата. През втората част двете единадесеторки играха предпазливо и не създадоха особени главоболия за двамата вратари, а мачът се реши в последните 8 минути. В 82-та мин. Ибрахим Шериф центрира в наказателното поле, където младият Исмаил Трънков опита да изчисти и си отбеляза автогол. В последните секунди Хр. Попадийн се озова на стрелкова позиция и оформи крайното 3:1.

„ПИРИН“ (РЗ): Финдрин (75-Ив. Димитров), Сандев (55-Кокалчев), Н. Ангелов, Киров, Булалас (63-Фарфаров), Лефтеров (46-Чепилов), Славов, Родов (46-П. Попадийн), Дънгов, Шапкаров, Милин (60-Трънков)

„БАНСКО“: Ангушев, Дамбов, Йовчев, Пасков, Божинов, Либяховски (75-Витанов), Александров (80-Щерев), Проев (75-Шериф), Чолев (80-Хр. Попадийн), Мандухов, Маринополиев

ГЕОРГИ СТОЯНОВ