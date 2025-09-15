„Банско“ обърна сливничани след почивката

„Банско“ намира верния път след колебанията в началото на сезона, коментира старшията Борислав Хазуров след победата с 2:1 над „Сливнишки герой“ на стадион „Свети Петър“. Тя бе втора пред собствена публика и изкачи отбора в средата на таблицата. В мача отново не започнаха Йордан Лечов, влязъл 3 минути преди последния съдийски сигнал, и Георги Фикийн, който бе записан в групата, но травма не му позволи да се изяви. Мирослав Александров и Борис Божинов пък почувстваха болки на загрявката и не бе рискувано с пускането им в игра. Козлите се оказаха в догонващи в 8-та мин., когато бившият футболист на „Пирин“ (ГД) Мартин Иванов наказа грешка в защитата и направи Абди Абдиков безпомощен. След като излезе от шока в рамките на 10-ина минути, „Банско“ взе инициативата и не я изпусна до края. В 18-та мин. Теодор Чолев се възползва от подаване на Марио Димитров и стреля добре, но вратарят на противника спаси. В 30-та мин. Любомир Христов проби самостоятелно и стреля опасно, но до целта. Пак той в 37-та мин. бе изведен на чиста позиция от Владислав Златинов, ала сливнишкият страж отново бе на поста си. Малко преди края на първото полувреме Руслан Иванов отправи страховит шут от границата на наказателното поле, но над рамката. Още веднъж М. Иванов постави на изпитание Абдиков, който обаче внимаваше. След подновяването на играта козлите усилиха натиска и не позволиха на гостите нито веднъж да им създадат сериозни главоболия. В 65-та мин. Чолев овладя пеналта и стреля веднага, но улучи ръката на играч от „Героя“. Съдията Иво Исаев отсъди дузпа, която бе превърната в гол от Р. Иванов – 1:1. В 73-та мин. Чолев отново отправи хубав шут и след рикошет в тялото на противник топката се оказа зад голлинията. Малко по-късно Лазар Еринин от фал нацели напречната греда, а в 83-та мин. Асен Либяховски накара Мартин Цветанов отново да проявява рефлекс и спасява сигурен гол. Либяховки можеше да вкара в 87-та мин. с глава, но малко не му стигна да запише името си сред голмайсторите.

„БАНСКО“: Абдиков, М. Димитров, Невеш, Слаев, Пасков, Л. Христов, Р. Иванов (90+2-Дамбов), Чолев, Маринополиев (62-Шериф), Еринин (90+2-Лечов), Златинов (78-Либяховски).

„СЛ. ГЕРОЙ“: Цветанов, Данчев, Карагьозов, Г. Илиев (74-Миланов), Радков (69-Аличков), Д. Димитров (57-Добчев), Й. Тодоров (69-Йовчев), Мечикян, Бонев, М. Иванов, Цв. Тодоров.

ВАСИЛ БОРИСОВ





