„Банско“ отнесе петица от бистришките тигри на подгизналия „Свети Петър“

Футболният отбор на „Банско“ инкасира най-голямото си домакинско поражение от 10 г. насам, след като бе шокиран в последния си мач за годината от „Витоша“ (Бистрица) с 0:5. Козлите получиха всички попадения в първите 45 минути. Началото на тежкия подгизнал терен на стадион „Свети Петър“ не предвещаваше подобен развой и два пъти избраниците на наставника Борислав Хазуров имаха възможност да отбележат, но шутовете на Лазар Еринин и Владислав Златинов съответно в 4-та и 10-та мин. бяха спасени от Валентин Галев. В 12-та мин. Милен Иванов стреля, Абди Абдиков изби в гредата, а при опита си да изчисти Тодор Пасков фаулира Джулио Чарлов. Деян Христов превърна отсъдената дузпа в гол – 1:0. 6 минути по-късно гостите удвоиха. Динчо Йовчев върна към Абдиков, топката обаче се спря в локва, Цветомир Вачев бе най-бърз и сам срещу стража на козлите отбеляза второто попадение.

Борислав Хазуров Абди Абдиков



Антон Бакалов завърши добра атака с гол в 32-та мин. Отново Бакалов направи 4:0 в 39-та мин., а Вачев довърши домакините малко преди края на първата част.

След почивката гостите видимо намалиха темпото, а банскалии опитаха да отбележат почетно попадение. Еринин можеше да стори това в 63-та мин., но Галев спаси шута му. Михаил Александров пък шутира до целта. Така бистришките тигри прекъснаха добрата серия на „Банско“, чийто тим не бяха побеждавали в последните им 6 мача.

„БАНСКО“: Абдиков, Йовчев, Слаев, Лечов, Пасков, Л. Христов, Р. Иванов, Чолев, Еринин, М. Александров, Златинов (Резерви: Тъпигьозов-вр., Либяховски, Божинов, Фикийн, Проев, Шериф, Дамбов, Маринополиев)

„ВИТОША“: Галев, Д. Христов, Бакалов, Атанасов, Вачев, Зимбилев, Гьонов, Янакиев, Паскалев, М. Иванов, Чарлов (Резерви: Петков-вр., Рамадан, Кр. Николов, Ст. Петров, Сарафски, Горанов, Р. Илиев, Пасхалис, Спасов)

ВАСИЛ БОРИСОВ