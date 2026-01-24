Банско отново в центъра на вниманието на фестивала „Сурва“ в Перник

За пореден път групата от Банско предизвика най-голям интерес и внимание на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“ в Перник. С внушителна представителна група от над 250 участници Банско достойно показа своите традиции по време на 32-рото издание на най-големия зимен маскараден фестивал в Европа.

Тази година „Сурва“ бе още по-специална, по-пъстра и по-вълнуваща, защото фестивалът отбеляза 60 години от своето създаване. Сред това многообразие банскалии отново изпъкнаха със силно присъствие, емоция и неподражаем колорит.

Облечени в атрактивни бабугерски костюми и красиви традиционни носии, участниците от Банско представиха култовия обичай „Предаване на житния клас“ – символичен ритуал, дълбоко свързан с празника Сурва, който се провежда в Банско в първия ден на новата година.

Появата на групата бе очаквана с огромен интерес от публиката, която от предишни години знае, че емоционалният заряд на банскалии е изключително силен – в костюмите, в представянето, в настроението. И този път зрителите не останаха разочаровани. Дефилето на Банско предизвика истински взрив от емоции и заслужено се превърна в най-фотографираното участие на фестивала, а банскалии заявиха, че след Сурва в Банско, най-големият им мерак е участието именно на „Сурва“ в Перник.