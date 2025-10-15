„Банско“ преследва максимума в турнирния сблъсък срещу съседите

„Банско“ не може да разчита на двама от основните си футболисти за днешния областен финал за купата на АФЛ с „Пирин“ (Рз). Мачът пропускат капитанът Костадин Слаев и Любомир Христов, заради червените си картони срещу „Пирин“ (ГД) в първенството. В събота обаче те са на линия за сблъсъка с „Оборище“, който може да ги отдалечи трайно от зоната на изпадащите. За турнирната среща със съседите се очаква, каквато е практиката на немалко от отборите в Трета лига, да бъде даден шанс на състезатели с по-малко игрови минути и на юноши от школата. Няма да бъде изненада, ако отново на вратата застане лятното попълнение от школата на „Пирин“ (Бл) Кирил Ангушев, а в резерв са Абди Абдиков или Атанас Тъпигьозов. Сред титулярите може да се окаже и Леонардо Мандухов, който тренира с първия отбор втора година и постепенно получава все повече възможност за изява. Илия Дамбов и Мирослав Александров се очаква да оперират в средата на терена, където обичайно са Любомир Христов и Георги Фикийн. Костадин Маринополиев вероятно ще запълни пробойната, оставена от наказания капитан К. Слаев в центъра на защитата. Там юношата на орлетата ще си партнира с друг стълб в отбраната на козлите Йордан Лечов. На Тодор Пасков пък се разчита да помага в градивен план. „Няма да е изненада, че излизаме за победа. Който и да играе, ще трябва да защитава цветовете на нашия отбор. Това е начин за някои футболисти да натрупат допълнителен опит, но и да защитят своето място в тима. Ние търсим максимума и искаме да продължим напред. Най-добрата тренировка е мачът. Колкото повече мачове имаме, толкова повече игрова практика трупаме“, коментира старши треньорът на „Банско“ Борислав Хазуров.

ВАСИЛ БОРИСОВ