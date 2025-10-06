„Банско“ продължава без отбелязано попадение в четвърти пореден мач

Футболният отбор на „Банско“ записа 0:0 с „Ботев“ (Ихт) вкъщи и в четвърти пореден мач не успява да отбележи гол. Наставникът на козлите Борислав Хазуров не можеше да разчита на Лазар Еринин и Теодор Чолев, които вдигнаха температура. Опитният голмайстор Владислав Златинов пък остана на резервната скамейка, защото на последната тренировка получи болки в десния крак. В 17-та мин. Георги Фикийн комбинира добре с капитана Костадин Слаев, но ударът му бе спасен от Иван Дерменджиев. Отсреща Абди Абдиков показа добър рефлекс в 24-та мин., когато изби шут на Веселин Васев. В 30-та мин. Ибрахим Шериф пропусна да се разпише след пас на Марио Димитров. В 35-та и 38-та мин. с удари от средна дистанция се отчетоха Любомир Христов и Руслан Иванов, а над вратата стреляха Богомил Христов и Емил Трендафилов. Добра намеса на Дерменджиев не позволи на Асен Либяховски да отбележи след добро извеждащо подаване на Руслан Иванов в 50-та мин. В 63-та мин. Абдиков не даде възможност на Борислав Балджийски да запише името си сред голмайсторите в четвърти пореден мач.

„БАНСКО“: Абдиков, М. Димитров, Лечов, Слаев, Маринополиев (71-Проев), Л. Христов, Р. Иванов, Невеш, Шериф, Фикийн (60-Златинов), Либяховски (89-Пасков)

„БОТЕВ“ (ИХТ): Дерменджиев, М. Василев, Колев, В. Василев, Трендафилов, Васев, Б. Христов, Велев, М. Иванов, Сливов, Балджийски (Резерви: Петров-вр., Милованович, Н. Маринов, Панталеев, В. Иванов, Й. Маринов, Тенев, Д. Димитров)

ВАСИЛ БОРИСОВ