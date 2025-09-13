„Банско“ си връща голаджията Вл. Златинов за домакинската битка с „Героя“

Футболният тим на „Банско“ приема един от най-неудобните си съперници „Сливнишки герой“ в търсене на втора домакинска победа, с която да се утвърди в средата на таблицатa в Югозападната Трета лига. За целта наставникът Борислав Хазуров трябва да търси постройка на своя състав без Йордан Лечов в стартовите 11, след като продължават проблемите с кръста на опитния бранител. Той бе записан в групата за срещата, но ще бъде сред резервите. Друг казус пред старшията на козлите е включването на Георги Фикийн, който изпитва болки в бедрото, заради които се появи като резерва в мача при визитата на „Славия II“, но се наложи да бъде заменен малко преди последния съдийски сигнал.

Владислав Златинов



При създалата се ситуация отново ще се разчита на младия Костадин Маринополиев, който да заеме мястото си в центъра на отбраната на домакините, където да си партнира с капитана Костадин Слаев. Под рамката се очаква пак да бъде Абди Абдиков, който бе със сериозен принос за успеха над белия дубъл. В сблъсъка с „Героя“ е много вероятно да се осъществи и първият мач като титуляр за Лазар Еринин, който се завърна в родния клуб през лятото. Ако това стане факт, на него и на Марио Димитров ще се разчита да разчупят играта по фланговете. Добрата новина е, че голаджията ветеран Владислав Златинов може да поведе атаката, след като завърши срещата в предния кръг с подут глезен. Кадрови тревоги има и в лагера на сливничани. Мирослав Делков принудително бе заменен при успеха с 3:0 над „Пирин“ (ГД) преди седмица. Вероятността да излезе и на стадион „Свети Петър“ днес е малка и до последно ще се решава дали ще бъде взет в групата. Сибил Карагьозов и Ваньо Николов също са под въпрос, но имат по-големи шансове да играят. Очаква се те да седнат на резервната скамейка, а на техните места да влязат Александър Добчев и Мартин Иванов.

„Играем за победа и едва ли учудваме някого. Нуждаем се от точки и успехи, за да стабилизираме и самочувствието си, след като изиграхме срещи, в които със сигурност може да имаме претенции към представянето си. Виждам желанието и амбицията на момчетата и смятам, че можем да зарадваме ръководството и феновете ни срещу сериозен съперник, който всяка година е един от тези, които имат определящо значение в Югозападната Трета лига“, коментира Б. Хазуров.

ВАСИЛ БОРИСОВ





