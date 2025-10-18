„Банско“ си връща капитана К. Слаев за домакинството срещу панагюрци

„Банско“ търси нови 3 точки, които да добави в актива си в днешния мач с „Оборище“ (Панагюрище), за да заздрави своето място в средата на таблицата на Югозападната Трета лига и да продължи положителното си представяне през седмицата след успеха с 3:1 като гост на съседите от „Пирин“ (Разлог) във областния финал за купата на АФЛ. В срещата на стадион „Свети Петър“ могат да бъдат ползвани услугите на капитана Костадин Слаев и Любомир Христов, които получиха червени картони в дербито с „Пирин“ (Гоце Делчев) миналия уикенд. Двамата изтърпяха санкциите си в сряда срещу „Пирин” (Рз), а Христов използва периода и за да се справи с болки в глезените. Очаква се на вратата да застане Атанас Тъпигьозов, който от доста време не е започвал като титуляр. В сблъсъка може да се включи и Лазар Еринин, който страдаше от болежки след мача с гоцеделчевци. След експеримента със състава срещу разложани, на обичайната си позиция се завръща Ибрахим Шериф. За първи път в групата за мач от първенството ще бъде включен младият Христо Попадийн. Братът на нападателя на „Пирин“ (Рз) Петър Попадийн даде заявка за представителния тим, след като отбеляза третия гол при успеха за аматьорската купа, който бе негов първи за мъжкия отбор на козлите. „Оборище“ също има проблеми от кадрово естество, след като по време на успеха с 2:0 над дубъла на „Септември“ (Сф) се контузи единият от голмайсторите Стефан Стефанов. Тогава офанзивният футболист напусна игра след 60 минути с болки в ахилеса. На линия обаче е другото острие на панагюрци, което се отличи с попадение преди седмица – Петко Петков, който страдаше от болки в десния бедрен мускул, но ги преодоля.

ВАСИЛ БОРИСОВ