“Банско“ си върна халф от „Севлиево“, децата от клубната школа свериха часовник в С. Македония

Първият зимен трансфер на „Банско“ стана факт вчера, след като халфът Жоро Рошков се завърна при козлите след краткия си престой в „Севлиево“. 23-годишният футболист дебютира във Втора лига като резерва, влизайки в края при победата над „Лудогорец II” с 3:0, която бе първа за севлиевци сред професионалистите след 12-годишна пауза. Той обаче не успя да се наложи в редиците на опашкаря. Завръщането му е важна стъпка в зимната селекция на банскалии и знак за доверие към млади и мотивирани играчи, готови да работят и да се развиват.

Жоро Рошков

Клубните надежди натрупаха ценен опит в западната ни съседка



Тимът на наставника Борислав Хазуров стартира зимната си подготовка на утре. Договорени са 5 контроли, а първата е на 17 януари с „Беласица“. Следва проверка със „Септември“ (Симитли) на 21 януари, три дни по-късно е спарингът с „Пирин“ (ГД). Другите приятелски срещи са с „Германея“ (31 януари) и разложкия „Пирин“ (13 февруари).

Междувременно децата от набор 2014 и 2015 г. преживяха запомнящо се гостуване в Северна Македония. Те проведоха приятелски мачове с отборите на „Академия Пандев“, „Брегалница“, „Водно“ (Скопие) и „Партизан“ (Скопие). В продължение на два дни момчетата, водени от треньорския екип Костадин Слаев и Кристиян Балтов, демонстрираха отлична игра, силен характер и спортсменски дух на терена. Всеки от малчуганите се представи достойно и направи впечатление с отговорното си отношение.

ИВАН ДИМИТРОВ