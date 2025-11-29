„Банско“ с две липси срещу тигрите

Две липси се очертават в състава на „Банско“ за двубоя с челника „Витоша“. Аджил Невеш е наказан, а Марио Димитров все още не е излекуван напълно от контузия и е малко вероятно да бъде рискуван на тежкия терен на ст. „Свети Петър“. В групата се завръща Ибрахим Шериф, който поднови тренировки след травмата от миналата седмица. В резерв се очаква да останат и ветераните Владислав Златинов и Георги Фикийн. В готовност да започнат мача са Михаил Александров, Асен Либяховски и Костадин Маринополиев.

На разположение в тима на тигрите след изтърпени санкции са Вилиян Спасов и Любомир Сарафски. Цветомир Вачев обаче е под въпрос, след като срещу „Пирин“(ГД) в предишния кръг излезе принудително след малко повече от час игра. Мартин Зимбилев най-вероятно ще остане резерва за сметка на Алпай Рамадан, след като все още изпитва болка в десния си прасец и взе участие само в последната тренировка на отбора преди мача с козлите.

ГЕОРГИ СТОЯНОВ