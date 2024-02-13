„Банско“ с класика срещу младите орлета в Рила

„Банско“ победи „Пирин“ (U19) с 3:0 в град Рила и даде заявка да продължи добрата си серия от миналия полусезон в Югозападната Трета лига. Младите орлета играха добре, но липсата на опит оказа влияние. В 10-та мин. Николай Хаджиниколов центрира от фал в пеналта, а Владислав Златнов с глава откри резултата. 8 минути по-късно Хаджиниколов проби по десния фланг и подаде към Роман Родопски, който засече топката в мрежата за 2:0. В 25-та мин. хората на Илия Христов получиха правото да изпълнят дузпа на стадион „Мусала“, но Абди Абдиков спаси шута на Борис Пройков. В 39-та мин. Пройков излезе сам срещу Абдиков, който отрази удара на младока. За капак малко след началото на втората част Пройков пропусна още веднъж от изгодна позиция.

През второто полувреме пиринци продължиха с опитите си да отбележат попадение, но то така и не стана факт. Вместо това влезлият като резерва Лазар Еринин оформи крайното 3:0 в 85-та мин. В събота „Банско“ гостува на дубъла на „Левски“.

„БАНСКО“: Абдиков, Фикийн, Мунин, Либяховски, Слаев, Родопски, К. Василев, Б. Ейков, Хаджиниколов, Вл. Златинов, Д. Ангелов (Тъпигьозов, Шериф, Еринин, Цеклеов, Рошков).

„ПИРИН“ (U19): Ангушев, Дамбов, Стоянов, Митов, Маринополиев, Гьоргьовски, Н. Ангелов, Педински, Р. Ангелов, Ячев, Пройков (К. Иванов, Филипов, Кишишев, Ташков, Георгиев, Камбошев).

ВАСИЛ БОРИСОВ

loading...





Коментар с Facebook