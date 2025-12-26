Банско с коледен подарък за Добринище – банята остава евтина за пенсионерите през цялата седмица

Община Банско официално се отказва да въвежда нов начин за изчисляване на такса битови отпадъци поради липса на адекватни методолигии за изчисляване и софтуерен продукт, които да позволят полагане на новите основи за облагането на недвижимите имоти с тази такса. При това положение и през следващата година ТБО ще се начислява въз основа на данъчната оценка на имотите, както е досега.

Това е записано в мотивите на зам. кмета на община Банско Сашка Въчкова за предлаганите промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Банско.

В документа ще има още една важна промяна, касаеща Добринище. В отговор на многократно декларираните искания от представителите на курортния град за премахване на времевите ограничения за услугата „ползване на басейн“ в банята с отстъпка за възрастни, общинската администрация на Банско е взела решение да се вслуша в мнението на добринищенци. Така въведеното до момента ограничение хората от третата възраст с адресна регистрация в общината да ползват 50% от цената на билетчето само в понеделник и сряда от следващата година се премахва и пенсионерите ще могат да се къпят евтино – срещу 2 лв. през цялата седмица.

Поради неясната формулировка на въведения в наредбата текст „лица в нетрудоспособна възраст“ предложението е евтиното билетче да е за всички, навършили 62 г.

ВАНЯ СИМЕОНОВА