„Банско“ хвърля срещу ихтиманци тримата голмайстори за купата на АФЛ

„Банско“ хвърля срещу „Ботев“ /Ихт/ тримата голмайстори за разгрома 5:1 над „Стрела“ /Вълкосел/ в турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Едно от попаденията реализира неостаряващият Владислав Златинов, по два пъти се разписаха излекуваният от вирус Георги Проев и неубедителният в последно време Ибрахим Шериф. Двубоят с вълците сложи началото на серия мачове в цикъл сряда-събота за козлите, на които в средата на идната седмица предстои нов турнирен сблъсък със „Септември“ /Сим/. Все пак приоритет за наставника Борислав Хазуров и клубното ръководство е първенството, където отборът не е така убедителен, както в предната кампания.

Днешният противник има предимството на по-дългата почивка, след като нямаше друг ангажимент от миналата събота насам. Освен това „Ботев“ пристига на стадион „Свети Петър“ в ролята на фаворит предвид факта, че диша във врата на лидера „Рилски спортист“ от втора позиция, която го превръща в голямата изненада дотук през сезона в ЮЗ Трета лига. Двама са играчите под въпрос в състава на гостите – бившият футболист на домакините Богомил Христов и съфамилникът му Мартин Христов.

„Излизаме срещу добър отбор, сплав от опит и младост, играещ силно на свой терен. Трябва много да внимаваме. В изминалите мачове играем добре и повечето от тях спечелихме. Амбицирани сме да надградим, имаме потенциал да го постигнем. Отиваме с нагласата за тежка битка, в която искаме да победим“, старшията на тима от Ихтиман Валери Свиленов.

