Банско чисти наредбата си за облика на града от преписани текстове, касаещи крайбрежна ивица, слага и долни граници на глобите, за да не се определят субективно

2,5 г. след като Наредбата за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Банско бе приета от предишния ОбС и влезе в сила, общинската администрация се сети, че трябва да я промени. Става въпрос за чл. 29, в който са фиксирани глобите за нарушителите – до 2000 лв. за физически лица и до 5000 лв. за юридическите.

Липсата на долна граница на санкциите обаче създала сериозни пречки при определяне точно каква глоба да се наложи на несъобразилите се с изискванията в наредбата.

„Това води до различни тълкувания и прилагане на глобите и санкциите, което може да създаде предпоставки за субективизъм. Въвеждането на долен праг гарантира по-равнопоставено третиране на нарушителите и по-ясни правила за контролните органи. В повечето действащи наредби и закони се предвиждат диапазони с минимални и максимални размери на глобите. Това създава единна нормативна логика и улеснява прилагането от администрацията“, са мотивите на вносителя на предлаганите промени – кмета на Банско Стойчо Баненски. Неговото предложение е да се добавят долни граници – за физически лица тя да е 200 лв., а за юридически – 500 лв.

Предложено е още да отпадне точката в едно от приложенията към наредбата, според която: „В жилищни комплекси и по границата на имоти, граничещи с плажна ивица, урегулираните поземлени имоти се ограждат по регулационните линии с живи огради. Височината на същата следва да се поддържа ежегодно до 1,00 м“.

Администрацията едва сега открила, че в Банско няма нито жилищни комплекси, нито море, което показва сериозно заимстване на първоначалния текст на наредбата от някой крайморски град. По тази причина отпадането й е мотивирано с „не е приложима за територията на община Банско“.

Припомняме, че въпросната наредба се опита да предпази Банско от цветовия разгул, който се е настанил в много от българските градове. При изготвяне на инвестиционен проект цветовото решение на фасадата трябва задължително да е в гамата на съседните къщи, новоположената мазилка да е с цвят, напълно идентичен на предишния цвят на къщата, и освен характерните за града камък и дърво по фасадите се допускат само бои в бяла, бежова и сива гама. В същите цветове трябва да са и сенниците и тентите на къщи и заведения, а оградите, направени без строително разрешение, не може да са по-високи от 60 см.

ВАНЯ СИМЕОНОВА