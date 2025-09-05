Барака изгоря в Големо Бучино

Барака е изгоряла в пернишкото с. Г. Бучино, махала „Бачова“. Към мястото на произшествието се насочили 3 противопожарни екипа от РСПБЗН – Перник и полицейски автопатрули. Пристигайки в района органите на реда установили, че горят сухи треви в два частни необитаеми имота и дървена бака в трети. Пламъците са локализирани, като са спасени вилните и жилищни сгради в района. Изгоряла е дървената барака с площ около 15 кв. м. Причините за случилото се са в процес на установяване. Извършен е оглед от служители на Второ РУ и е образувано досъдебно производство.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





