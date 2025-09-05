Бараки изгоряха тази нощ на улица „Предел“ в Благоевград. Сигнал за пожар в къща е подаден около 4.52 часа. Погасен е от три екипа на РСПБЗН – Благоевград.

Както struma.bg, писа вчера около 17:06 часа е получен сигнал за пожар в сухи треви в землището на с Айдарово. Погасен от 2 екипа на РСПБЗН-Благоевград. Изгорели са покривна конструкция на къща и домашно имущество. Спасени: леки автомобили и сгради.

На 04.09.2025 г. около 14:23 часа е получен сигнал за пожар в пресевна машина в землището на гр. Разлог. Погасен от 2 екипа на РСПБЗН-Разлог. Щети: транспортна лента. Вероятна причина: самозапалване.





