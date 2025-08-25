Барбекю и дървен материал са изгорели в Брезник

Сигнал за пожар бил подаден в неделя около 2, 47 ч. на тел. 112. Два противопожарни екипа от Брезник и Перник реагирали на повикването. Изгорели са около 50 кв. м. покривна конструкция и 10 куб.м. дървен материал. Спасени са съседни жилищни и стопански сгради. Няма пострадали хора. Причината е небрежност при боравене с открит огън.

На още 10 произшествия за сухи треви и отпадъци са реагирали огнеборците от региона през изминалите почивни дни. Не е допуснато пожарите да засегнат горски и полски масиви.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






