Баскетболистите на „Велбъжд“ загубиха борбата под коша и не можаха да спрат лидера

Баскетболистите на новака „Велбъжд 2002“ загубиха борбата под коша и паднаха от лидера „Фаб файв“ (Сф) с 59:78 (16:18, 32:37, 45:57) в 15-ия кръг на Западната „Б“ група. Двубоят се игра в столичната зала „Триадица“, но кюстендилци бяха символични домакини. Основна причина за поражението е разликата в овладените топки. Софиянци, водени от бившия състезател на „Академик Благоевград“ Георги Кръстев, хванаха 57, а избраниците на наставника Боян Велинов – само 39. И докато в защита нещата бяха почти равни (32 срещу 35), „Фаб файв“ имаше смазващо превъзходство при борбите в нападение – 22 на 7. Това предостави 15 втори шанса за атака и играчите на старши треньора Калоян Василев се възползваха отлично. Най-полезен за „Велбъжд“ бе Бойко Иванов, който завърши с дабъл-дабъл от 10 точки и 10 борби. Капитанът Мартин Мандалски поемаше най-често отговорност да материализира усилията на съекипниците си, ала му изневери далечната стрелба – 2 тройки от 9 опита. Той добави към 17-те пункта 5 борби и 6 асистенции, но направи нетипичните 5 грешки. За сравнение Г. Кръстев бе 4/6 за 3 т. отсреща, даде и 7 асистенции. Над всички обаче се открои юношата на „Левски“ Мартин Горунов, чиито 20 т. дойдоха след внушителна 75-процентова успеваемост при изстрелите от различните позиции. Загубата остави кюстендилци на 9-то място в 16 т., а „Фаб файв“ води с 27, следван от ЦСКА II с 24. По 23 т. имат „Титан Пропъртис“ (Сф), „София Викингс“ и „Енигма Фойерверк“ (Сф). В следващия си мач „Велбъжд“ гостува на предпоследния „Национал“ (Сандански) във вторник в зала „Триадица“ (Сф).

М. Мандалски поднася към коша през куп от играчи

Б. Иванов е овладял топката миг преди Т. Александров

Г. Кръстев атакува през Д. Милчев

“ВЕЛБЪЖД“: Мандалски-19, Пет. Стоименов-2, Милчев-19, Дингозов-4, Б. Иванов-10 (Милушев, Губер, Станимиров, Славов-5, Пангев)

„ФАБ ФАЙВ“: Бошнаков-14, Христов-6, Кр. Кръстев-3, Г. Кръстев-17, Атанасов-8 (Горунов-20, Свраков-6, Мораров-2, Лозанов-2, Александров)

ИВАН ДИМИТРОВ