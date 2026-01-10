Баскетболистите на „Велбъжд“ паднаха с 80 т. разлика от юношите на ЦСКА

„Велбъжд 2002“ падна от втория отбор на ЦСКА с 43:123 (6:28, 21:58, 34:98) като гост и допусна най-тежката загуба след възраждането на мъжкия баскетбол в Кюстендил преди 2 г. Избраниците на наставника Боян Велинов имаха доста кадрови проблеми, а срещу себе си имаха юношеска формация със средна възраст около 18 г. Домакините превъзхождаха тотално и предрешиха мача за по-малко от четвърт час. Всеки от 13-те им състезатели улучи коша на кюстендилци, които разполагаха само с 4 резерви. Дабъл-дабъл от 11 точки и 11 борби записа Емилиян Георгиев, а Павел Стоименов бе най-резултатен в двубоя с 20 т., ала това по никакъв начин не помогна на гостите, които все още нямат победа от началото на сезона в Западната „Б“ група.

Стрелбата на Ем. Георгиев не вървеше в залата на армейците

Пав. Стоименов преодолява опонент в червено-бяло

Кюстендилската защита рядко намираше верен ход в неравния сблъсък



ЦСКА II: Александров-12, Колев-19, Кьосев-14, Минчев-7, Марчев-9 (Димов-3, Гидов-5, М. Георгиев-6, Партанаков-4, Михайлов-10, Петков-13, Каменски-6, Андреев-15).

„ВЕЛБЪЖД“: Ем. Георгиев-11, Стоянов-2, Пет. Стоименов, Пав. Стоименов-20, Любенов-2 (Милушев, Губер-6, Владимиров-2, Симеонов).

ИВАН ДИМИТРОВ