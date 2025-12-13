Баскетболистите на „Велбъжд“ паднаха с 35 т. разлика, продължават без победа през сезона

Баскетболистите на „Велбъжд 2002“ паднаха от „София Викингс“ с 63:98 (19:28, 29:47, 48:79) в столичната зала „Триадица“ и продължават без победа от началото на сезона в Западната „Б“ група. Кюстендилци заминаха с ограничен кадрови потенциал за срещата, което им се отрази чувствително и не можаха да спечелят нито една от четирите части, въпреки че символичните гости дадоха възможност за изява на всичките си 12 състезатели. Павел Стоименов реализира 17 точки, към които добави 8 борби и 3 асистенции, 17 т. и 4 б. направи Петър Стоименов, а Бойко Иванов завърши със 7 т., 8 б. и 4 ас. Най-полезен за софиянци бе Иван Господинов (27 т., 4 б.), до дабъл-дабъл стигна съекипникът му Мартин Димитров (12 т., 11 б.). „Велбъжд“ остава последен в класирането с 9 т. от 9 изиграни мача, а „София Викингс“ е 4-ти с 16 т. от 10 двубоя.

„ВЕЛБЪЖД“: Милушев, Пет. Стоименов-17, Пав. Стоименов-17, Б. Иванов-7, Данаилов-13 (Владимиров-2, Губер-7, Любенов, Станков).

„СОФИЯ ВИКИНГС“: Ризов-4, Пешов-16, Господинов-27, Сали-7, М. Димитров-12 (Петров-5, Д. Любенов-9, Карабоюков-4, Цв. Иванов, Ненов-6, Наумов, Василев-8).

ИВАН ДИМИТРОВ