Баскетболистите на „Велбъжд“ продължиха свободното падане с осма поредна загуба в третия ешелон

Баскетболистите на „Велбъжд 2002“ продължиха свободното си падане в Западната „Б“ група с осмо поредно поражение от началото на сезона. Този път избраниците на наставника Боян Велинов отстъпиха на четвъртия в класирането „Микс“ (Сф) с 67:84 (11:22, 31:38, 49:60) в столичната зала „Триадица“. Софиянци поведоха с 11 точки след първата част, но във втората четвърт кюстендилци се активизираха и намалиха изоставането си. До края на мача по-опитните домакините поеха контрола и не позволиха обрат. Над всички бе центърът на гостите Бойко Иванов, който завърши с дабъл-дабъл от 12 т. и 17 борби. Съекипникът му Любомир Димитров записа още едно силно представяне и също фиксира дабъл-дабъл (10 т., 16 б.), ала усилията на двамата и резултатната игра на Павел Стоименов (24 т.) не бяха достатъчни да бъде избегнато поражението. „Велбъжд“ остава на предпоследната позиция в третия ешелон с 8 т., а зад него е само „Национал“ (Сандански) със 7 пункта, но и 2 мача по-малко. Води „Фаб файв“ (Сф) с максимален актив от 16 т., следван от втория тим на ЦСКА (13 т.) и „Титан пропъртис“ (Сф) с 12 т. Толкова има „Микс“ и следващият опонент на кюстендилци – „София Викингс“, а шести е „Политехника Б“ (Дупница) с 10 т. и 2 срещи пасив.

. М. Митев опитва да изпревари с дрибъл Б. Губер и Б. Иванов Б. Велинов продължава да залага на млади състезатели въпреки негативната серия Л. Димитров (вдясно) и Д. Любенов спират устрема на Ст. Атанасов

„МИКС“: Сп. Димитров-4, Атанасов-18, Василев-2, Варзоев-12, Недков-13 (Михайлов-9, Митев-10, Гатев-4, Илиев-12).

„ВЕЛБЪЖД“: Златков-13, Пет. Стоименов-2, Пав. Стоименов-24, Л. Димитров-10, Славов (Станков, Губер-6, Любенов, Б. Иванов-12, Стоянов).

ИВАН ДИМИТРОВ